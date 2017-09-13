13/09/2017 12:43


Birleşmiş Milletler Genel Sekterinin Kıbrıs konusundaki raporu

sibel siber

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Akıncı’nın önümüzdeki haftaki New York ziyareti üzerine gerçekleşen görüşme sonrasında basına açıklama yapan Siber, Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun açıklanmasını beklediklerini söyledi, “Bu raporun durumu somut şekilde yansıtması en büyük beklentimiz” ifadesine yer verdi.Müzakere sürecinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de gözlemcilerin de katıldığı süreçte seyrettiğini anımsatan Siber, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde arzulanan çözüme ulaşılamadığını söyledi.Bu konudaki somut gerçeklerin, Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti başkanları, bağımsız gözlemciler ve kendisi tarafından defalarca ifade edildiğini kaydeden Siber, şöyle devam etti:“Rum tarafında şu andaki statünün devam etmesi yönündeki düşüncüleri ağır basıyor.Hepimizde bu görüş hakim. Dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin raporu bizim için çok önemli.Hep vurguladım, Sayın Cumhurbaşkanı ile bugünkü (dünkü) görüşmede de dile getirdim; bizim toplumsal bir varlığımız var. Toplum, halk yığını demek değil. Toplum, demokrasisi, yargısı, parlamenter sistemi ve seçimleriyle bir yapıdır. Birleşmiş Milletlerin bu yapının varlığına saygı göstermesi, bizimle toplum düzeyinde kurumsal ilişki kurması gerek çünkü böyle davranılarak diğer toplumun hiçbir ortaklıkta veya çözümde bizi siyasi eşit olarak görmemesine çanak tutuluyor.”Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının dünya tarafından saygı görmesi, izolasyonların ve ambargoların kalkması için faaliyet içinde olunması gerektiğini de söyleyen Siber, “Bu doğrultuda Birleşmiş Milletlerden raporun objektif olmasını bekliyoruz” dedi.


cumhurbaşkanı erdoğan heykeli
Cumhurbaşkanının tanka dur diyen heykeli kaldırıldı
Sibel Kekilli
Sibel Kekilli sosyal medyada Türk kullanıcıları engelledi
ırma kasırgası
Irma Kasırgası 55 can aldı
Aykut Kocaman
Fenerbahçe'den flaş hamle Aykut Kocaman'ın istifası istenebilir
trafik kazası
Otomobil TIR'a çarptı en az 5 ölü var
İlgili Haberler
ırma kasırgası

Irma Kasırgası 55 can aldı

i phone 8 plus

iPhone 8 açıklandı işte ilk görüntüsü ve kamera özellikleri

arakanlı müslüman

Arakanlı 370 bin Müslüman Bangladeş sınırına ulaştı

Almanya

Almanya'dan tartışma yaratacak Türkiye kararı

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan heykeli

Cumhurbaşkanının tanka dur diyen heykeli kaldırıldı

Sibel Kekilli

Sibel Kekilli sosyal medyada Türk kullanıcıları engelledi

Aykut Kocaman

Fenerbahçe'den flaş hamle Aykut Kocaman'ın istifası istenebilir

trafik kazası

Otomobil TIR'a çarptı en az 5 ölü var

 Yazarlarımız
mustafa oz

Ne yaptığımızı bilemeyiz

Ülkemizde yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha girdik. Tüm emekçi öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerin tamamına başarılar dilerim. Allah onlara sağlıklar ve başarılar versin. Eğitim denince ...

Devam