Birleşmiş Milletler Genel Sekterinin Kıbrıs konusundaki raporu

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Akıncı’nın önümüzdeki haftaki New York ziyareti üzerine gerçekleşen görüşme sonrasında basına açıklama yapan Siber, Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusundaki raporunun açıklanmasını beklediklerini söyledi, “Bu raporun durumu somut şekilde yansıtması en büyük beklentimiz” ifadesine yer verdi.Müzakere sürecinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de gözlemcilerin de katıldığı süreçte seyrettiğini anımsatan Siber, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde arzulanan çözüme ulaşılamadığını söyledi.Bu konudaki somut gerçeklerin, Cumhurbaşkanı Akıncı, siyasi parti başkanları, bağımsız gözlemciler ve kendisi tarafından defalarca ifade edildiğini kaydeden Siber, şöyle devam etti:“Rum tarafında şu andaki statünün devam etmesi yönündeki düşüncüleri ağır basıyor.Hepimizde bu görüş hakim. Dolayısıyla Birleşmiş Milletlerin raporu bizim için çok önemli.Hep vurguladım, Sayın Cumhurbaşkanı ile bugünkü (dünkü) görüşmede de dile getirdim; bizim toplumsal bir varlığımız var. Toplum, halk yığını demek değil. Toplum, demokrasisi, yargısı, parlamenter sistemi ve seçimleriyle bir yapıdır. Birleşmiş Milletlerin bu yapının varlığına saygı göstermesi, bizimle toplum düzeyinde kurumsal ilişki kurması gerek çünkü böyle davranılarak diğer toplumun hiçbir ortaklıkta veya çözümde bizi siyasi eşit olarak görmemesine çanak tutuluyor.”Kıbrıslı Türklerin toplumsal varlığının dünya tarafından saygı görmesi, izolasyonların ve ambargoların kalkması için faaliyet içinde olunması gerektiğini de söyleyen Siber, “Bu doğrultuda Birleşmiş Milletlerden raporun objektif olmasını bekliyoruz” dedi.