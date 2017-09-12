iPhone 8 açıklandı işte ilk görüntüsü ve kamera özellikleri

Son dakika. Teknoloji patlaması yaşandı.iPhone 8’in yeni özellikleri ve iPhone 8’in fiyatları belli oldu.Lansmanda iPhone 8’i Tim Cook tanıttı.

iPhone 8, iPhone 8 Plus tanıtımını yaptı. 10 yıl ile birlikte Apple, iPhone kullanıcılarına yeni nesil cihazıyla bir çok özellik sunması bekleniyordu.İşte iPhone 8 özellikleri…Tim Cook, iPhone 8’i tanıttı. iPhone 8’de glass dizyan bulunuyor. Metal kaplama üzerinde cam hissi bulunuyor. iphone 8 hem toza hem de suya karşı dayanıklı. Tasarım iPhone 7’ye benziyor. iPhone 8’de 4.7 inç ve 5.5 inç ekran seçeneği bulunuyor. iPhone 8 üzerinde iki adet hoporlör bulunuyor. A 11 işlemciye sahip olan iPhone 8’de 6 çekirdek bulunuyor. 64 bit işlemciye sahip olan iPhone 8 aynı zamanda daha fazla batarya performansı sağlıyor.Apple’ın tasarladığı ISP teknolojisi sayesinde çektiğiniz fotoğraflar çok daha kaliteli hale geliyor. iPhone 8’in kamerası 12 megapiksel. Yeni sensörler ve yeni renk filtresi bulunan iPhone 8’de görüntü sabitleyici bulunuyor. iPhone 8 Plus’ta ise 12 mp’lik bir kamera ve aynı zamanda çift kamera bulunuyor. iPhone 8 Plus’ta çift kameranın ışık algılama özelliği bulunuyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta aynı zamanda kaliteli video da çekebiliyorsunuz. Apple’ın video encoder teknolojisi sayesinde saniyede 2 milyon kareyi analiz edebiliyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ta 4K özelliği ile 60 fps video çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda ağır çekim ve hızlı çekim videoda kaydedebilirsiniz.Son dakika. Teknoloji patlaması yaşandı

Son dakika. Teknoloji patlaması yaşandı.iPhone 8’in yeni özellikleri ve iPhone 8’in fiyatları belli oldu.Lansmanda iPhone 8’i Tim Cook tanıttı.