12/09/2017 15:05


Arakanlı 370 bin Müslüman Bangladeş sınırına ulaştı

arakanlı müslüman

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle, geçtiğimiz Ağustos ayının 25'inden bu yana Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlarının sayısının 370 bine ulaştığını açıkladı

AA muhabirinin, "Sınırı geçen Arakanlı Müslümanların sayısını dün 313 bin olarak açıklamıştınız. Bu hızlı artışın nedeni ne?" sorusu üzerine Doyle, sınırı geçerken kayıt altına alınmayan çok sayıda sığınmacının geçici yerleşim bölgelerine insani yardım için akın etmesiyle sayının arttığını söyledi.

Basın toplantısına Bangladeş'ten telefonla bağlanan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Destek Birimi Direktörü Jean Lieby, Bangladeş'e gelen Arakanlı sığınmacı akınının duracağına dair hiçbir işaret görmediğini vurgulayarak "Eşi benzeri görülmemiş bir sığınmacı akınıyla karşı karşıyayız." dedi.

Lieby, sınırı geçen sığınmacıların yüzde 60'ının çocuklar olduğu bilgisini paylaşarak "Çok sayıda çocuk hasta ve bazıları da karşılaştıkları zor şartlar nedeniyle travma geçiriyor." diye konuştu. 

Su yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi için kamplarda temiz suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Lieby, 20 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.


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