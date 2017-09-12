12/09/2017 08:13


Büyük kasırganın şiddeti ortaya çıktı

Irma Kasırgası

Karayipler'den ABD'ye gelen ve hızı saatte 300 kilometreyi bulan Irma Kasırgası Florida eyaletini etkisi altına aldı. Kasırganın etkilediği alanlarda hayat adeta durdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çıkma kararı aldıktan sonra Amerika sert iklim olaylarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Teksas eyaletini etkisi altına alan ve 5. kategori bir fırtına olarak tanımlanan Harvey Kasırgası’nın ardından hafta sonu Florida’yı Irma Kasırgası etkisi altına aldı.

Atlanta, Miami, Orlando, Fort Lauderdale ve Tampa’da hayatı olumsuz etkileyen fırtına pazartesi günü Georgia’ya doğru ilerledi. Atlanta tarihinde ilk defa tropikal fırtına uyarısı yapılarak okullar kapandı.

Hızı zaman zaman saatte 300 kilometreyi bulan Irma Kasırgası, dolayısıyla 12.5 milyon ABD’liye elektrik verilemediği duyurulurken, altyapı düzenlemesi ve elektrik sisteminin tamir edilmesi için ‘haftalar’ boyunca çalışılacağı duyuruldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Naples’ta 90 dakika yağış olduğunu ve sadece bu süre içerisinde su seviyesinin 2.1 metre yükseldiğini duyururken, Florida, Georgia ve Güney Carolina’da en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


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