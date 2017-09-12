Almanya'dan Türkiye ile ilgili flaş adım

Türkiye ile Almanya arasında son dönemlerde artarak devam eden krizde yeni bir gelişme daha yaşandı. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’den gelen tüm önemli silah ihracat taleplerini askıya aldıklarını bildirdi

Bakan Gabriel’in bu açıklaması iki Alman çiftin Türkiye’de siyasi gerekçelerle gözlatına alındığına yönelik iddiaların hemen ardından geldi.Gabriel, NATO üyesi olması nedeniyle talep etmesi halinde Almanya’nın Türkiye’ye silah gönderme yükümlülüğü olduğunun da altını çizdi. Ancak Gabriel, “Bu, neredeyse tüm silah ihracatı durdurulduğu için, şimdilerde mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Bu başvurulara yönelik bir sorumluluk taşınmadığını ifade eden Alman Bakan, uluslararası sözleşmeler uyarınca bağlı kalınması gereken ancak içeriğini silahların oluşturmadığı bazı ihracatların ise bekletilemediğine dikkat çekti.

Geçen günlerde de ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onaylamıştı.