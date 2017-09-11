11/09/2017 12:07


Yunanistan Başbakanı AB'nin Türkiye tutumunu eleştirdi

Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye ile AB ilişkilerinde Avrupa Birliğinin tutumunu değerlendirdi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin mutlaka sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Çipras, "AB bunu yapmazsa stratejik açıdan hata yapmış olur" dedi. Çipraş, "Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için üyelik müzakerelerinin bu yolda kullanılacak iyi bir araç olduğuna" inandığını söylerken "seçilmiş bir hükümetin uyguladığı siyasetle büyük bir halkın (Türk) kaderi bir tutulmamalı. Avrupa da sorumlu bir tavır takınmalı" diye konuştu.

Bir soruya cevabında ise 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda AB karşısında iyimserlik doğurmadığını' öne süren Çipras, "...ne olursa olsun, AB'nin Türkiye'ye kapılarını kapatması büyük hata olur. Türkiye AB'nin talep ettiği kriterleri yerine getirmiyorsa bile kapılarını kapatması hata olur" dedi.

Çipras, Türkiye'nin önemli ve güçlü bir devlet olarak bölgedeki istikrarın ve güvenliği sağlanmasında önemli rolü olduğunu da ekledi.

"Almanya seçimlerden sonra ağız değiştirebilir"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Almanya ile Türkiye arasındaki son gerginliğin de Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimden kaynaklandığına inandığını söyledi.

Hollanda örneğini veren Çipras "Türkiye-Hollanda gerginliği referandumdan sonra nasıl yatıştıysa, Almanya'daki seçimlerden sonra Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin de yatışmasını bekliyorum" dedi ve Almanya Başbakanı Ankela Merkel ile diğer Alman siyasetçilerin seçimlerden sonra ağız değiştireceklerini ima etti.

Kaynak: BBC Türkçe


Anjelik
Ahu Tuğba isyan etti Miami'deki Türkleri neden korumuyorsunuz
Ömer Karakaş
MHP'de uzun yıllar görev yaptı Akşener'e destek için istifa etti
trt 1 yayin akisi
11 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
11 Eylül 2017 ATV yayın akışı
kyk
2017 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı
İlgili Haberler
ırma kasırgası

Dev kasırga Florida'nın batısına ulaştı

NATO Genel Sekreteri

NATO Genel Sekreterinden Kuzey Kore açıklaması

danimarka

Danimarkalı binlerce kişiden Arakan protestosu

teksas

Futbol maçı partisi kanlı bitti 7 ölü

Son Dakika Haberleri
Anjelik

Ahu Tuğba isyan etti Miami'deki Türkleri neden korumuyorsunuz

trt 1 yayin akisi

11 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

Ömer Karakaş

MHP'de uzun yıllar görev yaptı Akşener'e destek için istifa etti

atv yayin akisi

11 Eylül 2017 ATV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam