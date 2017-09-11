Yunanistan Başbakanı AB'nin Türkiye tutumunu eleştirdi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye ile AB ilişkilerinde Avrupa Birliğinin tutumunu değerlendirdi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin mutlaka sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Çipras, "AB bunu yapmazsa stratejik açıdan hata yapmış olur" dedi. Çipraş, "Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi için üyelik müzakerelerinin bu yolda kullanılacak iyi bir araç olduğuna" inandığını söylerken "seçilmiş bir hükümetin uyguladığı siyasetle büyük bir halkın (Türk) kaderi bir tutulmamalı. Avrupa da sorumlu bir tavır takınmalı" diye konuştu.

Bir soruya cevabında ise 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu anda AB karşısında iyimserlik doğurmadığını' öne süren Çipras, "...ne olursa olsun, AB'nin Türkiye'ye kapılarını kapatması büyük hata olur. Türkiye AB'nin talep ettiği kriterleri yerine getirmiyorsa bile kapılarını kapatması hata olur" dedi.

Çipras, Türkiye'nin önemli ve güçlü bir devlet olarak bölgedeki istikrarın ve güvenliği sağlanmasında önemli rolü olduğunu da ekledi.

"Almanya seçimlerden sonra ağız değiştirebilir"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Almanya ile Türkiye arasındaki son gerginliğin de Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimden kaynaklandığına inandığını söyledi.

Hollanda örneğini veren Çipras "Türkiye-Hollanda gerginliği referandumdan sonra nasıl yatıştıysa, Almanya'daki seçimlerden sonra Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin de yatışmasını bekliyorum" dedi ve Almanya Başbakanı Ankela Merkel ile diğer Alman siyasetçilerin seçimlerden sonra ağız değiştireceklerini ima etti.

Kaynak: BBC Türkçe