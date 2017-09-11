11/09/2017 12:03


Dev kasırga Florida'nın batısına ulaştı

ırma kasırgası

ABD tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Irma kasırgası Florida'nın batı kıyılarına ulaştı

Kasırganın gözü eyaletin batı yakasındaki kentlerin üzerinde dolaşsa da eyaletin doğusundaki kentler de yoğun yağış ve rüzgardan etkilendi.Güneydeki Miami kentinden sonra batı kıyılarındaki Marco Adası ve Naples'e ilerleyen kasırganın kuvvettinin azaldığı belirtiliyor.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın kategorisinin 2'ye indirildiğini ve rüzgarın en fazla saatte 177 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı.

Kasırga nedeniyle Florida'da en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.Eyaletteki 3,4 milyon eve elektrik verilemezken, Miami kentinin bir kısmı da sular altında kaldı.

Bazı kentlerde ise hırsızlığı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.ABD Başkanı Donald Trump, doğal afet ilanı bildirisini imzaladı ve federal acil yardım mekanizmasının harekete geçirilmesi için onay verdiğini duyurdu.

Irma Kasırgası'nın "kocaman canavar" şeklinde tasvir eden Trump, "çok yakında" eyaleti ziyeret edeceğini de söyledi.

Doğal afet ilanı, eyelet sakinlerinin geçici barınaklara yerleştirilmeyi talep edebileceği ve ev ile işyerlerinin tamiri için hibe alabileceği anlamına geliyor.

Florida Valisi Rick Scott, tahliye emri verilen yaklaşık 6 buçuk milyon kişiye "evlerinizi hemen terk edin" uyarısı yapmıştı. Bu sayı, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor.

Irma, tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası.Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırgada, en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin güneyindeki Florida Keys adalarında bulunan herkese bölgeyi terk etmeleri emri verilmişti. Dalgaların boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı.

Bir yetkili adalarda kalmanın adeta intihar olacağını belirtmişti.

Florida'da evlerinde kalanlara da evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyor.Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Tampa Körfezi bölgesi 1921'den bu yana büyük kasırgalardan etkilenmemişti.Florida eyaletinde yaklaşık 50 bin kişi kurulan barınaklara yerleşti. Yerel medya, bazı bölgelerdeki barınaklarda yaşanan yoğunluktan ötürü bazı kişilerin geri çevrildiğini yazdı.

 


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