NATO Genel Sekreterinden Kuzey Kore açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Kore'nin füze denemeleri konusunda yeni yaptırımın şart olduğunu açıkladı

Pazar günü BBC'deki bir televizyon programına katılan Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer programının "küresel bir tehdit olduğunu ve küresel bir cevaba ihtiyaç duyduğunu" söyledi."Bu tabi ki NATO'yu da kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Büyük Okyanus'taki ABD'ye bağlı özerk Guam Adası'na olası bir saldırının, NATO'nun ortak savunma mekanizmasını harekete geçirip geçirmeyeceği konusunda ise açıklama yapmadı.NATO antlaşmasının 5'inci maddesi, üye ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde tüm üye ülkelerin saldırıya uğrayan ülkenin yanında savaşa girmesini öngörüyor.Stoltenberg "5'inci maddenin böyle bir durumda uygulanıp uygulanmayacağına dair spekülasyonda bulunmayacağım" dedi.

"Şu an tamamen çatışmaya nasıl barışçıl bir çözüm bulabiliriz ve nükleer füze programını durdurması için Kuzey Kore'ye nasıl baskı uygulayabiliriz, buna odaklandık."

Kuzey Kore'ye nükleer silah geliştirmeyi bırakma çağrısı yapan Stoltenberg, bunun Birleşmiş Milletler güvenlik kararlarının ihlali olduğunu ve "uluslararası barışa ve istikrara tehdit olduğunu" söyledi.

NATO Genel Sekreterinin açıklamaları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'nin son füze denemesine yanıt arayışı sırasında geldi.Geçen ay Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japonya'nın üzerinden geçerek, denize düşmüştü. Kuzey Kore'nin ilk kez Japonya üzerinden geçen ve balistik olduğu düşünülen bir silah kullanması bölge ülkelerinde ve ABD'de endişe yaratmıştı.

BM Güvenlik Konseyi yeni yaptırımları oylayacak

Pyongyang'a yönelik yaptırımların artırılmasını öngören ABD'nin hazırladığı karar tasarısı Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacak.ABD, hazırladığı son karar tasarısıyla Pyongyang'ın son gelir kaynaklarından bir kısmına son veren yaptırımları devreye sokmayı planlıyor.Bunlar arasında Pyongyang'a petrol ambargosu uygulanması ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un varlıklarının dondurulması da yer alıyor.Ancak Rusya ve Çin daha fazla yaptırıma çekinceli yaklaşıyor.