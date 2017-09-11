11/09/2017 10:57


Danimarkalı binlerce kişiden Arakan protestosu

danimarka

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da binlerce kisi, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etti

Kopenhag Belediye Meydanı’nda organize edilen gösteriye çok sayıda Müslüman'ın yanı sıra Danimarkalılar da destek verdi.Gösteride, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet nedeniyle Myanmar hükümeti sloganlarla protesto edildi.

"Rohinga’yı kurtarın", "Rohinga’daki soykırımı durdurun" ve "Danimarka, Rohinga halkının yanında" yazan dövizler açan göstericiler, Arakan’da katledilen Müslümanların fotoğraflarını taşıdı.

Çok sayıda kişinin Türk ve Pakistan bayraklarıyla katıldığı gösteride, Myanmar’da hayatını kaybeden Müslümanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu ve dualar edildi.Gösteride konuşan Danimarka’daki Burmalılar Derneği’nden Zakaria Abdul Rahim, gün içinde bölgede yaşayan babasıyla telefonla görüştüğünü ve durumun içler acısı olduğu bilgisini aldığını belirterek, göstericilerden bölgedeki Müslümanlar için dua etmelerini istedi.Gösteriye katılan muhalefetteki Alternatif Parti Milletvekili Carolina Magdalene Maier de Myanmar hükümetini eleştirerek, “Şu an yaşananlar sürdüğü sürece Myanmar’da demokrasinin olduğundan bahsedemeyiz. Şu an bölgede yaşananlar insanlık dışı etnik temizlik denemesi, gerçekleşmesine izin vermemeliyiz.” dedi.


Anjelik
Ahu Tuğba isyan etti Miami'deki Türkleri neden korumuyorsunuz
Ömer Karakaş
MHP'de uzun yıllar görev yaptı Akşener'e destek için istifa etti
trt 1 yayin akisi
11 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
atv yayin akisi
11 Eylül 2017 ATV yayın akışı
kyk
2017 KYK yedek yurt sonuçları açıklandı
İlgili Haberler
Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı AB'nin Türkiye tutumunu eleştirdi

ırma kasırgası

Dev kasırga Florida'nın batısına ulaştı

NATO Genel Sekreteri

NATO Genel Sekreterinden Kuzey Kore açıklaması

teksas

Futbol maçı partisi kanlı bitti 7 ölü

Son Dakika Haberleri
Anjelik

Ahu Tuğba isyan etti Miami'deki Türkleri neden korumuyorsunuz

trt 1 yayin akisi

11 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

Ömer Karakaş

MHP'de uzun yıllar görev yaptı Akşener'e destek için istifa etti

atv yayin akisi

11 Eylül 2017 ATV yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam