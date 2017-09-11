11/09/2017 09:25


Futbol maçı partisi kanlı bitti 7 ölü

teksas

ABD'nin Teksas'daki Plano kentinde meydana gelen olayda bir evde silahlı saldırı yaşandı. Olay sonucunda 7 kişi hayatını kaybederken polisle çatışmaya giren saldırgan öldürüldü

Amerikan basınında yer alan habere göre, Teksas eyaletine bağlı Plano kentindeki tek katlı bir evde Amerikan Futbol Ligi takımlarından Dallas Kovboyları'nın maçını izleme partisinde, kimliği açıklanmayan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle evdekilere kurşun yağdırdı. Çevre evde yaşayanlar silah sesleri üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polisler, ev içinde cansız bedenler ve saldırganla karşılaştı. Elinde silahıyla polislerle çatışmaya giren saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Futbol maçı partisinde saldırganla birlikte toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan iki kişi de hastaneye kaldırıldı.


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