11/09/2017 09:02


Arakanlı Müslümanlar için Pakistan'da gösteri düzenlendi

Arakanlı Müslümanlar

Gördükleri şiddet nedeniyle Bangladeş sınırına kaçan Arakanlı Müslümanlar için Pakistan'da destek gösterisi düzenlendi

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarını kınamak için Karaçi’de düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.Göstericiler, Muhammed Ali Cinnah’ın anıt mezarından başlattıkları yürüyüşü, Tibet Center’da noktaladı.Cemaat-i İslami lideri Sirac-ül Hak, video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, “Dünya liderlerine Arakanlı Müslümanlara uygulanan soykırımı durdurmaları” çağrısında bulundu.

"Arakan'daki soykırımı durdurun" yazılı dövizler açan göstericiler, Arakan’da katledilen Müslümanların fotoğraflarını taşıdı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller, kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor. Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.


Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç
Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi
Ezel dizisi
Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı
Murat Başoğlu Hande Bermek
Murat Başoğlu ile Hande Bermek çifti anlaşmalı boşandı
necdet Sivaslı
Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı
recep akdag
Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı
İlgili Haberler
şiddetli yağış

İtalya'da şiddetli yağış 6 can aldı

biber gazlı saldırı

Flaş Frankfurt Havalimanı'nda hareketli saatler

Aleksis Çipras

Yunanistan Başbakanı AB'nin Türkiye tutumunu eleştirdi

ırma kasırgası

Dev kasırga Florida'nın batısına ulaştı

Son Dakika Haberleri
Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç

Ünlü çift iki yıllık evliliklerini bitirdi

Ezel dizisi

Ezel'deki büyük hata yıllar sonra ortaya çıktı

necdet Sivaslı

Amerika DEAŞ işbirliği de ortaya çıktı

recep akdag

Akdağ'dan KKTC’nin kalkınmasına odaklanılmalı uyarısı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarımdaki acı tablo

Türkiye, tarihinde ilk kez 2012 yılında saman ithalatı yapmak zorunda kaldı. Kaldı ki, Türkiye’nin dünyanın yedinci, Avrupa'nın bir numaralı tarım ülkesi olduğu bilindiği halde, tarımda ...

Devam