11/09/2017 08:58


Meksika'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

meksika deprem

Geçtiğimiz Cuma günü Meksika'nın güneyinde meydana gelen 8,1 şiddetindeki depremde 90 kişi can verdi

Depremde 37 kişinin öldüğü Oaxaca eyaletine bağlı Juchitan bölgesinde, hükümete ait kargo uçaklarının erzak taşıdığı ve askeri birliklerin deprem mağdurlarına yardım malzemeleri dağıttığı bildirildi.Bazı vatandaşların geceyi sokakta geçirmeye devam ettiği Juchitan'da, bugün erken saatlerde 5,2 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.Yerel yetkililer, ülkenin güney sahillerinde yıkıma yol açan cuma günkü depremin ardından farklı büyüklüklerde yaklaşık 800 artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi. 

Artçı sarsıntıların, devam etmekte olan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sekteye uğrattığı ifade edildi.Diğer yandan, Meksika'yı etkisi altına alan Katia kasırgasının, Veracruz eyaletine bağlı Tecolutla bölgesinin kuzeyinde neden olduğu toprak kaymalarında da iki kişinin öldüğü bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinin verdiği bilgiye göre, kasırganın şiddeti saatte 45 kilometreye gerileyerek birinci kategorideki tropikal fırtınaya dönüştü.


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