09/09/2017 20:51


Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı açıklandı

arakanlı müslümanlar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Ağustos tarihinden bu yana Myanmar’dan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısının 290 bine ulaştığının tahmin edildiği belirtildi

BMMYK'nın Bangladeş'teki bölge sözcüsü Vivian Tan, ülkeye sığınanların sayısının giderek artmaya devam ettiğini, dolu kamplar nedeniyle acilen daha fazla geçici barınağa ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bangladeş'e yeni gelenlerin yol kenarlarına ya da herhangi bir toprak bölgeye kendiliğinden yerleştiğine dikkati çeken Tan, "İnsanları çok uzun süre barındırmayacak derme çatma sığınakların yayıldığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamplarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Tan, "Bu çok zor çünkü her gün gidecek yeri olmayan yeni gelenler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. BMMYK tahminlerine göre 290 bin kişinin Bangladeş’e ulaştığı kaydedildi.

BM, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanı talep etti

BM, Bangladeş makamlarından, yeni yerleşim yerleri kurabilecek daha fazla arazi alanları hazırlamalarını talep etti.


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