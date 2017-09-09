09/09/2017 20:33


Türkiye'den Almanya'ya seyahat edece Türklere uyarı

Almanya türkiye

Türk Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurmasına dikkat çekildi

Avrupa/Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurdukları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:  "Söz konusu ülkelerdeki siyasi atmosfer esasen bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altındadır. Son olarak Almanya'da şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir. Almanya'da Türk vatandaşları arasında siyasi görüşleri temelinde de ayrım yapılmaktadır. Bir kısım vatandaşımıza sırf bu nedenle sözlü saldırılar yöneltilmektedir."denildi Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarından tedbirli olmaları, yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerini istedi.


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