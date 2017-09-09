09/09/2017 08:58


Düşen helikopterdeki ünlü grubun solisti can verdi

Montgomery Gentry

ABD'nin New Jersey eyaletinde iniş yapmak için hazırlanan helikopter düştü. Kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi

Medford kasabındaki Flying W Havalimanı'ndan kalkan helikopter, inmek üzere alçaldığı sırada bilinmeyen nedenle ormanlık alana düştü. Helikopter pilotunun öldüğü kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan yolcu da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÜNLÜ GRUBUN SOLİSTİ ÖLDÜ

Yetkililer, sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapan havalimanında bu akşam "Montgomery Gentry" müzik grubunun konser vereceğini belirtti.Söz konusu müzik grubundan yapılan açıklamada ise kazada hayatını kaybeden yolcunun, grubun vokalistlerinden Troy Gentry (50) olduğu duyuruldu. 

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