08/09/2017 19:49


Halk Irma Kasırgasından kaçıyor, iki eyalet boşaltıldı

Florida ve Miami

Büyük felaketlere ve ölümlere neden olan Irma Kasırgası nedeniyle Florida ve Miami'deki halk bölgeden kaçıyor

ABD’li yetkililer Florida eyaletinde acil durum ilan ederek, bölgenin güneybatı ucunda mecburi tahliye emrinde bulundu. Bölgede yaşayan halk bir yandan güvenli bölgelere kaçarken, bazı bölgelerde de yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerine aşırı talep oldu, market rafları boşaldı.

Güney Florida’daki Boynton Beach şehrinde yer alan Publix süpermarketinin kasırga nedeniyle kapanmasından bir gün önce çekilen fotoğraflarda, özellikle su stoklarının tükendiği görüldü. Şehirde 3-4 günlüğüne sular kesileceğinin açıklanması üzerine, marketlerde ilk olarak su reyonları boşaldı.

 
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