08/09/2017 19:46


Kiev'de patlama oldu, ölü ve yaralılar var

kiev patlama

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araçta meydana gelen patlamanın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı

Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patladığı ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralılardan birinin 10 yaşlarında bir çocuk olduğu öğrenildi.Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.Ölen adamın Gürcistan vatandaşı bir Çeçen olan Timur Mahauri olduğu belirtildi. Kyiv Post'un haberine göre Mahauri, Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna hükümetinin yanında savaşan Çeçen gönüllü birliklerinin üyesiydi.Sputnik International'da yer alan habere göre, görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu açıkladı. Patlamayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

 
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