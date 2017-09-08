08/09/2017 19:38


Almanya Türk toplumu seçimler öncesi göçmen kotası önerdi

Almanya

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Atilla Karabörklü, Almanya'da yapılacak seçimler öncesinde partilerin gösterdikleri adaylar için göçmen kotası getirilmesini önerdi

Almanya Türk Toplumu tarafından Almanya'da yapılacak seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümete entegrasyon konusuyla ve siyasi işleyişle ilgili taleplerinin yer aldığı bir deklarasyon yayınlandı. Merkel'i protesto edenler ellerinde 'Almanya'nın Avrupa'ya hediyesi Nazizm ve İslam' ile 'Hoşgeldin Angela, birlikte başarabiliriz' yazılı pankartlar taşıdı.

Başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında deklarasyonu kamuoyuyla paylaşan Karabörklü, "Almanya'daki Türk diasporası, siyasi partilerin gösterdiği adaylar için kota uygulanmasını talep ediyor. Göçmen kökenli kişilerin adaylığına kota getirilmesi halinde seçim listelerindeki göçmenlerin sayısı artacaktır" dedi.

Karabörklü, Alman nüfusunu oluşturan farklı grupların Alman toplumundaki çeşitli süreçlerde uygun şekilde katılım sağlamaması halinde, göçmen gruplar için uygun fikirlerin yaratılamayacağını vurguladı. 

Karabörklü'nün aktardığına göre Türk topluluğu, Federal Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kurulması, AB vatandaşı olmayanlara yerel seçimlere katılma hakkı verilmesi ve orta ve uzun vadede genel seçimlere katılma hakkı da verilmesi çağrısı yaptı. 

 
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