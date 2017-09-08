13 yaşındaki genç kızın organları 8 kişiye umut oldu

İngiltere'de hayatını kaybeden 13 yaşındaki bir kızın organları 8 kişiye bağışlandı

2012 yılında ülkenin güneybatısındaki Somerset'te hayatını kaybeden Jemima Layzell'in kalbi, pankreası, akciğeri, böbrekleri, ince bağırsağı ve karaciğeri sekiz farklı kişiye bağışlandı.Jemima'nın kalbi, ince bağırsağı ve pankreası üç farklı insana nakledilirken, böbrekleri ise iki kişinin hayatını kurtardı.

Karaciğeri ise ikiye bölündü ve iki farklı kişiye nakledildi. Akciğerlerinden biri de bir başka hastaya nakledildi.

NHS'ten yapılan açıklamada, daha önce hiçbir donörün bu kadar çok organ bağışlamadığı ve Jemima'nın 8 organının bağışlanmasının bir rekor olduğu vurgulandı.Normalde organ bağışı ortalamasının donör başına 2.6 olduğu belirtildi.

'Kızımızın mirasıyla gurur duyuyoruz'

Jemima'nın ailesi, kızlarının zeki, merhametli ve yaratıcı olduğunu söyleyerek onun bu mirasından gurur duyduklarını ifade etti.Jemima'nın anne ve babası, kızları hayatını kaybetmeden iki hafta önce organ bağışı hakkında konuştuklarını, Jemima'nın başlangıçta organ bağışı konusunda fazla bilgili olmadığını ancak daha sonra bu konunun önemini anladığını ve organ bağışı yapmak için istekli olduklarını söyledi.

Jemima öldükten kısa süre sonra kalp nakli bekleyen çocuklarla ilgili bir program izleyen aile, kızlarının bu konu hakkındaki hassasiyetini bildikleri için organ bağışının gerçekleştirilmesi için işlemlere başladı.Jemima'nın ailesi, beyin rahatsızlığı olan gençlere yardım eden ve organ bağışını destekleyen "Jemima Layzell Trust" derneğini kurdu.

Ulusal Sağlık Örgütü'ne göre yüzlerce insan organ nakli için beklerken hayatını kaybediyor.Ulusal Sağlık Örgütü geçen yıl 147'si çocuk olmak üzere 457 kişinin organ nakli için beklerken öldüğünü açıkladı.Şu anda ise nakil bekleme listesinde 174'ü çocuk olmak üzere 6 bin 414 kişi bulunuyor.