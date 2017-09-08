8 şiddetindeki depremden sonra ortaya çıkan görüntü şok etti

Meksika'da sabaha karşı meydana gelen 8 şiddetindeki deprem başta Meksika olmak üzere 6 ülkeyi birden etkiledi

Mexico City’de bulunan insanların çektikleri bazı görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntüler içerisinde deprem sırasında ve sonrasında gökyüzünde beliren mavi ve yeşil renkte ışıklar yer alıyor.

Daha önce meydana gelen Japonya ve İtalya’da yaşanan depremler öncesinde de gökyüzünde nedeni bilinmeyen ve Meksika’da meydana gelen ışıklara benzeyen olaylar tespit edilmişti. Meksika basınına konuşan uzmanlar gökyüzünde meydana gelen ışıkların oluşum nedenini yer hareketlerinin ortaya çıkardığı elektrik yüküne bağlıyor.