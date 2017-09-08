Irma kasırgası uçak seferlerini de vurdu

Türk Hava Yolları (THY) tarafından bugün Miami'ye yapılması planlanan sefer Irma kasırgası nedeniyle normal saatinden 5 saat önce yapılacak

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Atlantik okyanusunda etkili olan kasırganın beklenenden daha hızlı hareket etmesi nedeni

ile Miami meydanına daha erken ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün yapılacak İstanbul-Miami ile Miami-İstanbul tarifeli seferlerinin planlanandan 5 saat önce icra edileceği aktarılarak, "Yeni planlamaya göre '08SEP/TK77 IST/MIA' seferi 08.30, 'LOKAL/TK78 MIA/IST' seferi '08SEP/16.00 LOKAL' olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yolculardan, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.