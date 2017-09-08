08/09/2017 08:52


ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit gibi açıklama

donald trump

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye gönderme yaptı

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin her ne olursa olsun kabul edilemez olduğunun altını çizen Trump, "Askeri adım kesinlikle bir seçenek. Peki bu kaçınılmaz mı? Hiçbir şey kaçınılmaz değildir. Askeri yolu kullanmamayı tercih ederim ancak Kuzey Kore'ye karşı bunu yaparsak o gün Kuzey Kore için çok üzücü bir gün olur." şeklinde açıklama yaptı.

 

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