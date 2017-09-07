Türkiye'den Myanmar'a yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde Türkiye'nin Myanmar'a yaptığı yardımlar yerine ulaştırıldı

TİKA Myanmar Yangon Ofisi yetkililerinin hazır bulunduğu törende pirinç, kurutulmuş balık ve giysi paketleri, Myanmar Birliği Hükümeti Sosyal Hizmetler Bakanlığı Genel Müdürüne verildi.Törende, Myanmar yetkilileri yardımlardan dolayı TİKA görevlilerine teşekkür etti.

Helikopterlere yükleme yapılıp, yardım noktalarına taşıma işlemi gerçekleştirilecek yardımlar, bugün de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin, "Gidecek yardımlar ilk durağa ulaştı. Bundan sonra askeri helikopterle havadan ulaştırılacak." değerlendirmesini yaptı.