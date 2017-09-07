Arakanlı Müslümanların çilesi bitmiyor, Bangladeş sınırına mayın döşediler

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Shahidul Haque, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönmesini engellemek için iki ülke arasındaki sınır bölgesine mayın döşediğini iddia etti

Bangladeş'in bu konuda Myanmar hükümetine herhangi bir temasta bulunup bulunmadığı sorusuna Haque, "Evet" diye cevap verirken, detaylı bilgi vermedi.BBC'nin bölgedeki muhabiri Sanjoy Majumder de bu hafta en az 3 kişinin mayına basarak yaralandığını söyledi.

Öte yandan Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlara Myanmarlı güvenlik güçlerince ateş açıldığı ifade ediliyor.Bu arada sosyal medyada Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanlara, Myanmar güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu bazı sivillerin yaşamını yitirdiğine dair görüntüler yayımlandı.Öte yandan Bangladeş, Myanmar'ın Dakka Maslahatgüzarı Aung Myint'i, Dışişleri Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.Yerel basındaki haberlere göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığının Güneydoğu Asya Kanadı Şefi Manjurul Kerim Khan Chowdhury tarafından Maslahatgüzar Aung Myint'e verilen notada Bangladeş yönetimi, Arakan'da tırmanan şiddet olaylarından ve akabinde bu olaylardan etkilenen sivillerin canlarını kurtarmak için Bangladeş'e akın etmesinden dolayı derin endişe duyulduğu ifade etti.