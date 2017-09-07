Irma kasırgasının şiddeti Porto Riko'da etkili oluyor

Son 100 yılın neredeyse en büyük kasırgası olan Irma kasırgasının Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini vurmaya başladığı öğrenildi

Irma kasırgasının etkili olmasıyla beraber başlayan yağış, Virgin Adaları'nı ve Porto Riko'nun kuzeydoğu sahillerini vurmaya başladı. Karayıpler'in kuzeyindeki adalara ulaşan Irma kasırgası, geçtiği adalar boyunca evlerin hasar görmesine ve sel baskınlarına neden oldu.

ABD Ulusal Hava Dairesi, Guadeloupe, Porto Riko ve Florida'da 1928 yılında meydana gelen ve toplam 2 bin 748 kişinin ölümüne neden olan San Felipe kasırgasından bu yana Porto Riko'nun Irma büyüklüğünde bir kasırga görmediğini açıkladı.Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, "En kötüsüne hazırlanmak zorundayız. Aksi takdirde bu, yıkıcı olabilir." dedi.Porto Riko elektrik dağıtım şirketi, altyapının kasırgadan çok kötü etkilendiğini belirterek, bazı yerlerde dört ila altı ay boyunca elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulundu.Fırtına öncesinde bazı mahallelerde gün ortasına kadar 285 binden fazla haneye elektrik verilemeyeceği, 4 bin 500 kişinin su kesintisi yaşayacağı bildirilirken, yaklaşık bin kişinin geçici olarak sığınaklara yerleştirildiği kaydedildi.Öte yandan Atlantik Okyanusu'nda şimdiye kadar görülen en şiddetli kasırgalardan biri olan Irma, geçtiği Barbuda Adası'nda yaşayan yaklaşık bin 700 kişiyle iletişimin kopmasına yol açtı.Leeward Adaları'nda 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma kasırgasının, Turks ve Caicos Adaları'nda hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturacağı tahmin ediliyor.