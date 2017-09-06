06/09/2017 16:20


İdlib kent merkezinde art arda patlamalar, ölü ve yaralılar var

idlib son dakika

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib'in merkezinde meydana gelen patlamalar sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki stadyumun yakınında birden fazla patlama olduğunu söyledi.Patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirten Yusuf, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yusuf, patlamaların ardından yangın çıktığını, yangının sivil savunma ile itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.Patlamaların sebebini henüz bilmediklerini söyleyen Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." diye konuştu.


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