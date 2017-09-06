BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı

Geçtiğimiz Nisan ayında İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun bölgesine Esad tarafından yapılan saldırıda kimyasal gaz kullanıldığı ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler diğer yandan Suriye'deki iç savaşta şu ana kadar 33 farklı çeşit kimyasal silah kullanıldığını ve bunların 7'sinin Esad rejimi tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında kullanıldığı belgeledi. Suriye uçaklarının Han Şeyhun'a yaptığı saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.