06/09/2017 13:27


Kasulidis, Seçim var, çözüm için uygun dönemde değiliz

Yoannis Kasulidis

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, 2018’deki başkanlık seçimleri nedeniyle ‘seçim dönemine girdiğimiz açıktır

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, 2018’deki başkanlık seçimleri nedeniyle ‘seçim dönemine girdiğimiz açıktır, ya da en azından Ekim’den itibaren seçim dönemine gireceğiz ve Kıbrıs sorunun çözümü için uygun bir dönemde değiliz” açıklamasını yaptı. Takvim belirlenmesinin gündemde olup olmadığı yönündeki bir soruya verdiği cevapta Kasulidis, “Hayır. Takvimler müzakerelerde sağlanan ilerleme ile olabilir” dedi.Rum Dışişleri Bakanı, şu anda perde gerisinde dahi olsa herhangi bir gelişme olmadığını ifade etti. Kasulidis, ‘şu anda BM Genel Sekreterin ricasıyla tüm taraflar nasıl ileri gidilebileceğini inceliyorlar’ dedi. (Detay Kıbrıs)


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