Seçim kampanyası turuna çıkan Merkel'e domatesli protesto

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Heidelberg turunda domatesli protestoya uğradığı öğrenildi

Polisin Merkel'in sol kalçasına isabet eden domatesi fırlatan protestocuların motivasyonuna yönelik bir soruşturma başlattığı ifade edildi.Heidelberg Üniversite Meydanı'nda seçim kampanyası için soruları yanıtlayan Merkel'e fırlatılan domateslerden birinin moderatör Claudia von Brauchitsch'e isabet ettiği belirtildi.

Ajans, Merkel'in soğukkanlılığını bozmayarak von Brauchitsch'e mendil uzattığını ifade etti.

3 bin kişinin Merkel'i dinlemeye geldiği meydanda protestocuların domatesleri fırlatırken 'yalancı' ve 'Halka ihanet ediyorsun' diye bağırdığı kaydedildi.Dördüncü defa başbakan olmak isteyen Merkel'in seçim kampanyası çoğu zaman milliyetçi ve sağcı gruplar tarafından göçmen ve mülteci politikaları yüzünden protesto ediliyor.

Daha sonra Stuttgart'a giden Merkel'in ikinci seçim etkinliğinde de aynı giysiyi giydiği belirtildi.24 Eylül'deki seçimler için kampanya turu düzenleyen Merkel'e Stuttgart'taki etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi 'alfa erkeği' liderlerle 'nasıl başa çıktığı' soruldu.

'Kendim gibi olmaya çalışıyorum ve iyi hazırlanıyorum" diyen Alman lider, "Bu tarz toplantılar arkadaş olmak için değil. Eğer bu olursa ne güzel, ama önemli olan ülkenizin çıkarlarını korumak ve değerlerinizi açıkça ifade etmek" ifadesini kullandı.