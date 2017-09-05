Üstsüz fotoğrafları yayınlanmıştı, açtığı davadan tazminat kazandı

2012 yılında üstsüz fotoğrafları yayınlanan İngiltere'de Cambridge Düşesi Kate Middleton, açtığı davayı kazanarak 100 bin euro tazminat elde etti

Fransa'nın güney doğusundaki Provence'de tatil yaparken çekilmiş ve Fransız Closer dergisinde yayınlanmıştı. Middleton'ın mayolu fotoğrafları ise yerel gazete La Provence'te yayınlanmıştı.Paris merkezli ajans fotoğrafçıları Cyril Moreau ve Dominique Jacovides, İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerini teleobjektiflerle çekmekle suçlanıyordu.

Suçlamaların yöneltildiği diğer kişiler ise Closer'ın editörü Laurence Pieau, derginin sahibi olan Mondadori grubu yöneticisi Ernesto Mauri, La Provence fotoğrafçısı Valeria Suau ve La Provence editörü Marc Auburtin.Prens Williams'ın annesi Prenses Diana 1997 yılında Paris'te fotoğrafçılar tarafından takip edilirken geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.