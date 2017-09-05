05/09/2017 12:43
Moskova'da hareketli saatler, öğrencinin açtığı ateş 4 kişiyi yaraladı
Moskova'nın doğusunda bulunan bir okula yakın bir noktada silahlı saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen olayda okula yakın bir noktada bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucunda 4 kişi yaralandı. Okulda öğrenci olan bir gencin ateş açıtığı bildirildi.Rus haber ajansı RT'nin bildirdiği habere göre olay Moskova'nın 20 kilometre kuzey doğusundaki Ivanteyevka kasabasında bir okulda gerçekleşti.