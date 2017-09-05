05/09/2017 09:42


Irak'ta dev operasyon, 61 DAEŞ'li terörist öldürüldü

daeş militanı

Irak'ın ayrı bölgelerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda terör örgütü DAEŞ militanı 61 terörist öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığı ve devlet televizyonu orduya bağlı 15'inci Piyade Tümeninin, Türkmenlerin Telafer'e bağlı El-Ayyadiyye kasabasının kuzeybatı ve doğusunda yaptığı operasyonlarda 55 militanın öldürüldüğünü duyuruldu. Bunun yanı sıra Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Er-Riyad kasabasında DEAŞ'a ait 5 araçlık bir konvoya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 militanı öldü.

Öte yandan başkent Bağdat'ta, Ed-Devanim bölgesinde bir semt pazarını hedef alan bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 5'i yaralandı. El-Meamil bölgesinde ise bir kadın kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.


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