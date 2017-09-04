04/09/2017 18:46


Tuvaletin içinden çıkan piton panik yarattı

yılan

İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir evdeki tuvaletin içinden piton çıktı

Çocuğun annesi Laura Cowell tuvaletlerinin birkaç gündür tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi.91 cm uzunluğundaki yavru yılan tuvaletten sürüngen uzmanları tarafından çıkarıldı.Evcil hayvan dükkanı sahibi Ethan Pinion yılanın "Çamaşır suyu ve tuvalet gibi koktuğunu" söyledi. Cowell 5 yaşındaki oğlunun yılanı tuvaletin içinde gördükten sonra çok korktuğunu ve titremeye başladığını anlattı.

Cowell klozetin kapağını açınca yılanın başını ve dilini dışarı çıkardığını da aktardı.Hayvanın evde yılan besleyen bir komşularının evinden tuvalete girdiği tahmin ediliyor.Cowell olaydan sonraki günlerde tuvaletin kapağına ağırlık koyduğunu belirtti.


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