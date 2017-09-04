Güney Kore Kuzey Kore'nin yeni planını açıkladı

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore yeni bir kıtalararası balistik füze fırlatma hazırlığında

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği 6. nükleer testinin ardından başka bir balistik füze denemesi için hazırlandığına dair sürekli olarak işaret tespit ettikleri aktarıldı. Kuzey Kore dün sabah uluslararası balistik füzeye monte edilebilen hidrojen bombası denediklerini açıklamıştı.Güney Kore ve Japonya, bu 6. denemenin bu zamana kadarki en güçlüsü olduğuna dikkat çekerken, denemelerin yapıldığı bölgede 6.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.