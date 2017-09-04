Kraliyet ailesine yeni bir bebek daha geliyor

Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'un hamile olduğu öğrenildi

Kraliyet ailesi bu mutlu haberi sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla duyurdu.Çiftin 4 yaşında George isminde bir oğlu ve 2 yaşında Charlotte isminde bir kızı bulunuyor.Yeni gelecek bebek İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in altıncı torun çocuğu olacak.Yeni gelecek bebek, dedesi Prens Charles ve ağabeyi Prens George'dan ve ablası, Prenses Charlotte'tan sonra tahtın da beşinci varisi oldu.William çifti geçen ay gerçekleştirdikleri Polonya gezisi sırasında oyuncaklara bakmıi, Düşes, Prens William’a dönerek “Daha çok bebek yapmalıyız” demişti.İngiliz basını, bu esprinin ardından “2011 yılında evlenen çift üçüncü çocuğa hazırlanıyor” yorumunu yapmıştı.