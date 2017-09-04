Endonezya Devlet Başkanından Arakan için flaş çağrı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Arakan'daki Müslümanlara yönelik şiddet olaylarının durdurulması gerektiği çağrısında bulundu

Endonezya'nın Arakanlı Müslümanlara her zaman destek vereceğini söyleyen Widodo, "Endonezya her zaman Arakanlı Müslümanların yanında oldu ve olmaya da devam edecek. Şubat ayında Arakanlı Müslümanlar için 10 konteyner yardım göndermiş, okul ve Hastane inşa etme projelerimizi başlatmıştık. Bu yardımlarımız devam edecek." açıklamasında bulundu.

Endonezya'nın Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddeti kınadığını aktaran Widodo, "Myanmar'daki şiddet olayları ve insani kriz derhal durdurulmalı. Sorunun çözümü için ben ve bakanlarım yoğun toplantılar yapıyoruz. Arakanlı Müslümanlar için sadece konuşmak değil harekete geçmek gerekiyor." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MARSUDİ MYANMAR'A HAREKET ETTİ

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'ni bugün Myanmar'a hareket ettiğini dile getiren Widodo, şunları kaydetti:

"Marsudi, yarın Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi ile görüşmeyi planlıyor. Görüşmede, Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetin durdurulması, Arakanlı Müslümanlar için gönderilen yardımların girişine izin verilmesi ve tüm Myanmar vatandaşlarının haklarının korunmasını sağlama konuları ele alınacak."

Bakan Marsudi, geçen yıl 6 ve 19 Aralık tarihlerinde Çi ile görüşmüş, Endonezya'nın Arakanlı Müslümanlara gönderdiği yardımların girişine izin verilmesi konusunda anlaşmıştı.