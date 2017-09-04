Arakan'daki şiddet olayları Moskova'da protesto edildi
Rusya’nın başkenti Moskova’da toplanan halk Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını protesto etti
Moskova’daki Myanmar Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, Müslümanları hedef alan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla Myanmar'ın Moskova Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, Myanmar'ın Arakanlı (Rohingya) Müslümanlara yönelik katliamının durdurulması çağrısı yapıldı.Öte yandan, Rusya’nın Dağıstan ve Çeçenistan cumhuriyetlerinde de on binlerce kişinin katılacağı protesto gösterilerinin yapılmasının planlandığı öğrenildi.