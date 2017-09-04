04/09/2017 08:26


Yemen'de kolera salgını 2 binden fazla can aldı

kolera salgını

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre, Yemen'de kolera salgını geçtiğimiz Nisan ayından bu yana 2 bin 43 can aldı

Yayınlanan raporda, koleranın Yemen'in 23 vilayetinden 22'sinde yayıldığı ifade edilirken, hastalığın görülmediği tek vilayetin ise adacıklardan oluşan Sokotra olduğu bilgisi verildi. 

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise, ülkede temel sağlık ihtiyaçlarına kısıtlı şekilde ulaşılabildiği, çatışmaların doğrudan etkisi neticesinde sağlık sisteminin çöktüğü kaydedildi.

İlaç ve zaruri sağlık ekipman başta olmak üzere tıbbi malzemelerin dışarıdan alım işleminin felce uğradığı aktarılan açıklamada, "Yemen'de hastane ve kliniklerin yarısından fazlası hizmet veremiyor, sağlık sektörü bir felaketin eşiğinde." ifadesi kullanıldı. 

Yemen'de yaklaşık 3 yıldır hükümet güçleri ile Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ülkede meydana gelen çatışmalar nedeniyle durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.


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