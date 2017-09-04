ABD'den Kuzey Kore'ye, 'Yanıtımız etkili ve ezici olur'

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin son hidrojen bomba denemesi ile ilgili ,'ABD ya da ABD'nin müttefiklerini tehdit eden herhangi bir saldırı büyük bir askeri yanıtla karşılık görecek' açıklamasında bulundu

Beyaz Saray'ın dışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, verilecek askeri yanıtın 'etkili ve ezici' olacağını söyledi.Mattis, ABD'nin Kuzey Kore gibi bir ülkenin 'tamamen ortadan kaldırılmasını istemediklerini ancak çok fazla seçenekleri olduğunu' da sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore ile ticaret yapan herhangi bir ülke ile ticari ilişkileri kesebileceklerini söyledi. Trump, Pazar günü kilise çıkışında ise gazetecilerin Kuzey Kore'ye müdahale edip edilmeyeceği sorusuna, "Bakacağız" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: BBC Türkçe