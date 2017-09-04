04/09/2017 08:07


BMGK bugün Kuzey Kore'nin son bomba denemesi için toplanacak

bmgk

Kuzey Kore'nin son hidrojen bombasını test etmesinin ardından ardından ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore, BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley konuyla ilgili yaptığı açıklamada toplantının bugün saat 17:00'de başlayacağını duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugünkü denemesi son derece üzücü bir davranış ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Guterres ve ABD Başkanı Trump denemeyi kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu Kuzey Kore'yi sert bir şekilde kınarken, en son denemeyi ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmede "ciddi bir ihlal" olarak niteledi.ABD Başkanı Donald Trump da bu konuda yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ticaret ortaklarını cezalandırmayı düşündüğünü dile getirdi. Trump, Kuzey Kore'ye karşı bir operasyon düşünüp düşünmediği konusundaki bir soruya ise "göreceğiz" cevabını verdi.

Eylül 2016'dan bu yana 6'ncı nükleer denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemenin "başarılı" olduğunu bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmaları ise deneme nedeniyle Kuzey Kore'de 6,3 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldiğini açıklamıştı. 


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