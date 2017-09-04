Merkel, 'Türkiye hiçbir zaman AB ülkesi olmamalı'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yapılacak seçimler öncesi rakibi Martin Schulz ile televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi

Televizyon kanalında açıklama yapan Angela Merkel,"Türkiye, hiçbir zaman AB üyesi olmamalı. AB'deki meslektaşlarım ile konuşup üyelik müzakerelerinin sona ermesi için ortak bir pozisyona ulaşabilecek miyiz bakacağım" dedi.

Konu ile ilgili hamle ilk başta tartışma sırasında Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) lideri olan Schulz'tan geldi.

Schulz, "Eğer Almanya başbakanı olursam Avrupa Konseyi'ne Türkiye ile üyelik müzakerelerinin bitirilmesi teklifinde bulunacağım. Bu ülkeleri ikna eder miyiz etmez miyiz bilmiyorum ama bunun için uğraşacağım" dedi. Merkel ilk başta böylesi bir duruma dikkatle yaklaşarak, "Türkiye'de Alman vatandaşları tutukluyken ilişkileri tehlikeye sokmamak" gerektiğini söyledi: "Sırf seçim kampanyası yaptığımız için Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesmek ve kimin daha sert olduğu yarışına girmek istemiyorum" dedi.Ancak tartışma programının moderatörleri programa devam edip ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bir soru sorduktan sonra Merkel konuya geri döndü ve Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

'Daha sıkı ekonomik baskı uygulanmalı'

Merkel aynı zamanda 'Türkiye'ye daha sıkı ekonomik baskı uygulanması' ve daha sıkı bir seyahat uyarısı getirilmesi gerektiğini belirtti.Schulz ise Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını eleştirdi. Televizyon düeollosunun sonrasında seyirciler yüzde 49 oranla Merkel'i Schulz'a göre daha güvenilir buldular.

12 Alman vatandaşı tutuklu

Merkel en son olarak geçen hafta iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından Türkiye'yle kısa süre önce gözden geçirdikleri ilişkilerini tekrar gözden geçirebileceğini söylemişti.Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler özellikle Türkiye'de gözaltına alınan ve tutuklanan Alman vatandaşları ile Türkiye'nin Gülen cemaati üyesi kişilere yönelik Almanya'ya ilettiği iade taleplerine cevap verilmemesi yüzünden iyice gerilmişti.Dördü çifte vatandaş olmak üzere Türkiye'de 12 Alman vatandaşı tutuklu.En son olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip Türkiye kökenli seçmenlere "Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin" çağrısı yapmıştı.