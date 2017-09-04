Kuzey Kore'nin hidrojen bomba denemesi deprem yarattı

Kuzey Kore bu kez kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denedi

Kuzey Kore basınında yer akan habere göre Pyongyang yönetimi, bu yılki altıncı nükleer testi yaptığını açıkladı.Kuzey Kore'nin açıklamasında, yeni geliştirilen kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasının denendiği kaydedildi.

Kuzey Kore devlet televizyonu nükleer deneme emrinin Kim Jong-un tarafından verildiğini ve testin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Deneme ülkenin nükleer silah programını tamamlamak için "anlamlı bir adım" olarak nitelendirildi. Kuzey Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında erken saatlerde şiddetli sarsıntı meydana gelmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tesis yakınlarında "yapay deprem" kaydedildiği, bu nedenle Kuzey Kore'nin bu yılki altıncı nükleer denemesini gerçekleştirdiğinin tahmin edildiği belirtilmişti. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi yapay depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıklamıştı.