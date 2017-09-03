Femen'den şok Erdoğan protestosu Ukrayna Türkiye maçına damga vurdu
Memelerine yazdığı protesto yazılarıyla dikkat çeken Femen kadın gurubu, Ukrayna Türkiye maçı öncesi protesto yaptı. Protestoda Erdoğan konu edildi.
Avrupa-Altında sadece şortu bulunan kadın memeleri üzerine yazdığı yazıyla gündeme oturdu.2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında Milli Takımı, Ukrayna ile karşılaştı.Maç başlamadan önce ise seremoni sırasında FEMEN üyesi bir kadın sahaya atladı.Yarı çıplak sahaya giren kadının göğüsleri üzerinde Erdoğan killer yazıyorDu. Protestocu kadın polis tarafından gözaltına alındı. .