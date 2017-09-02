02/09/2017 10:43


Açık beyin ameliyatı olurken saksafon çalan genç adam şok etti

açık beyin ameliyatı

New York'ta yaşayan 25 yaşındaki Dan Fabbio, geçirdiği açık beyin ameliyatı sırasında saksafon çalınca görenler hayrete düştü

Fabbio'nun beyninin sağ kısmında yumurta büyüklüğünde tümör tespit edilmişti. Rochester Üniversitesi'nde bir araştırma ekibi ise Fabbio'ya tümörün alınacağı ameliyat sırasında beynin müzikle ilgili bölümüne zarar vermemek için bir deneye katılma teklifinde bulundu. Deneye katılmayı kabul eden Fabbio, ameliyat sırasında bildiği bir parçayı saksafonla çaldı. Bu tür tümörlerin alındığı cerrahi müdahaleler hasta uyurken yapıldığında beyne zarar verme riski artıyor. Fabbio'ya yapılan cerrahi müdahaleden önce birçok müzisyen aynı tecrübeyi deneyimlemişti.

 


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