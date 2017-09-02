BM Genel Sekreterinden Arakan çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Arakan'da "insani felaketin" önlenmesi için Myanmar güçlerine, sükunet ve itidal çağrısında bulundu

Myanmar hükümetinin ihtiyaç duyanlara güvenlik ve BM ile diğer kuruluşların sunduğu yardımlara erişim imkanı sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizen Guterres, "Şu andaki durum, bu şiddetin temellerinde yatan nedenlere bütüncül bir şekilde yaklaşmanın aciliyetini vurguluyor. Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonunun önerilerini hayata geçirme çağrısı yapıyorum." açıklamasında bulundu.Bangladeş'in Arakanlı sığınmacılara verdiği desteğe de teşekkür eden Guterres, sığınmacıların BM ve ortağı yardım kuruluşlarının desteğine ulaşmalarının temin edilmesini talep etti.