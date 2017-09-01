01/09/2017 13:41


Rusya lideri Putin Kurban Bayramını kutladı

Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

Kremlin'in internet sitesinde yayınlanan mesajda, "Müslümanların kutsal yerlere yaptıkları haccın sonuna gelindiğini söyleyen bu bayramın, yüzlerce yıllık geleneklere dayanan, güçlü manevi kökleri olan ve Rusya'daki Müslümanları birleştiren çok özel yanları var. Müslümanların bütünlüğü, dinlerarası diyaloğun ve ülkemizin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu potansiyelin, toplumda barış ve uzlaşı için nasıl kullanıldığını görmek çok mutluluk verici." ifadelerine yer verdi.


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