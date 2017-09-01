01/09/2017 08:12


Rex Tillerson Kurban Bayramını kutladı

Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi Mekke ve Medine'deki Haccın yaklaşmasıyla birlikte, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nın anlamlı ve mübarek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında Kurban Bayramı'nın önemine vurgu yapan Tillerson, "Kurban Bayramı'nda milyonlarca Müslümanlar yardımlaşılıyor, darda olanları hatırlıyor, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte bayramı kutluyor." değerlendirmesini yaptı.

Tillerson, Kurban Bayramı mesajını, "Bayramınız kutlu, Haccınız kabul olsun." ifadesiyle tamamladı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Tillerson, bakanlıkta son yıllarda geleneksel hale gelen Ramazan iftarı programının yapılmasını gerekli görmemiş, karar özellikle Amerikalı Müslümanlar arasında tepkiye neden olmuştu.


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Rex Tillerson Kurban Bayramını kutladı
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