620 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica talep etti

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Temmuz ayında 620 Türk Almanya'dan iltica talep etti

Haziran ayında sığınma talebinde bulunan Türklerin sayısı ise 433'tü.Geçen yıl da, Almanya'dan sığınma isteyen Türklerin sayısı, bir önceki yılın 3 katına çıkarak 5 bin 742 olmuştu.2017 yılının ilk 8 ayında ise 3 binden fazla Türk Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.Darbe girişiminden bu yana Almanya'ya sığınma başvusunda bulunanlar arasında en az 221 diplomat ve 280 kamu personeli olduğu da belirtiliyor.

Times'ın haberine göre bu kişiler arasında, isminin şüpheli listesinde olduğunu öğrendikten sonra, insan kaçakçılarına yaklaşık 8500 euro ödeyerek EgeDenizi ve Yunanistan üzerinden Almanya'ya ulaşan bir hakim de var. Alman basınına konuşan hakim, Gülen hareketi ile bağlantısının olmadığını ve darbeyi desteklemediğini iddia ediyor.Alman Die Welt gazetesi de bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun ilticacılar arasında olduğunu yazıyor. Times, Türkiye'nin Almanya'yı darbe destekçilerini korumakla suçladığını da hatırlatıyor.

Kaynak: BBC Türkçe