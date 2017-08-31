İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bıçaklı saldırı sonucunda 1 polisin yaralandığı öğrenildi

Stockholm’ün meydanı olan Medborgar Platsen’de meydana gelen bıçaklı saldırıda bir polisin yaralandığı öğrenildi. Stockholm Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Medborgar Platsen’de meydana gelen bıçaklı saldırıda, polisi yaraladığı belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Açıklamada, Medborgar Platsen çevresinde geniş çaplı operasyon yapıldığı belirtildi.