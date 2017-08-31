Flaş, ABD'de kimyasal tesiste patlama oldu

Alınan son dakika bilgisine göre ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde bir kimyasal tesisten patlama sesleri geliyor

Sel felaketi yaşayan Teksas eyaletine bağlı La Porte ve Shoreacres bölgelerinde daha önce kimyasal sızıntı meydana gelmiş, bundan dolayı halka kapalı yerlerde kalmaları ve klimaları kapatmaları uyarısı yapılmıştı. Daha erken saatlerde tesisin sahibi olan şirket, burada patlama yaşanmasının ve ardından yangın çıkmasının beklendiğini açıklamıştı.